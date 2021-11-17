Собак и кошек из московских приютов внесут в единую электронную базу

Сервис поможет пристраивать бездомных животных в добрые руки

В Москве создают единую цифровую базу собак и кошек, оказавшихся на попечении приютов для бездомных животных. Сервис поможет обеспечить контроль над содержанием питомцев в приютах и найти им любящих хозяев.

По приблизительным подсчетам, сейчас в приютах столицы содержится около 17 тысяч бездомных собак и кошек. Планируется, что все они будут внесены в единый каталог. В персональном профиле укажут вид животного, его пол, вес, окрас, предположительный возраст, состояние здоровья, отметки о вакцинации, уровень социализации, прикрепят фотографию.

Пилотная версия проекта уже запущена. В тест вошли два столичных приюта "Зеленоград" и "Зоорассвет", где содержатся 450 кошек и более 1,2 тыс. собак. Если эксперимент признают успешным, к системе начнут подключать другие городские и частные приюты для животных.

"Хотя сотрудники приютов и волонтеры прилагают все усилия, чтобы их подопечные жили в сухости и тепле, были здоровы и сыты, они не могут заменить питомцам любящих хозяев. (…) Единая база позволит систематизировать информацию о животных, а в дальнейшем поможет создать публичный сервис для пристройства собак и кошек",

– пояснил руководитель столичного Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Тестирование электронной базы завершится в конце ноября. В дальнейшем цифровая картотека может быть размещена на официальном городском портале mos.ru.