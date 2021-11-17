Льготники смогут получить бесплатное лекарство в коммерческих аптеках Москвы

Льготники смогут получить бесплатное лекарство в коммерческих аптеках Москвы
Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
Для выдачи потребуется предъявить электронный рецепт

С 15 января 2021 г. в Москве стартует пилотный проект, в рамках которого граждане, которым положены льготные лекарства, смогут получать их не только в аптечных пунктах районных поликлиник, но и в коммерческих аптеках города. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Чтобы получить бесплатное лекарство в городской аптеке, пациенту достаточно будет предъявить на экране мобильного телефона QR-код электронного рецепта. Также его можно будет распечатать в поликлинике и показать на бумаге. При этом граждане смогут выбирать конкретный препарат, доплачивая при необходимости разницу в стоимости.

Вести расчет с коммерческими аптеками город планирует ежемесячно, перечисляя аптечным организациям бюджетные средства в объеме, соответствующем фактически отпущенным бесплатным лекарствам.

Нововведение облегчит жизнь льготникам, а также снизит затраты города на проведение централизованных закупок препаратов.

Эксперимент рассчитан на год. Участвовать в нем смогут коммерческие аптеки, которые подключатся к ЕМИАС.  

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ
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