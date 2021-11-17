Число мигрантов на стройках программы реновации уменьшат по поручению Собянина

Мэр Москвы поручил привлекать на эту работу больше россиян

Градоначальник Сергей Собянин 17 ноября осмотрел новый дом по программе реновации, расположенный на улице Бауманской. Во время визита мэр поручил уменьшить число мигрантов, занятых на стройках по реновации.



Обратившись к главе фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину, Собянин подчеркнул, что Москве требуются специалисты "другого качества", которые будут получать другую зарплату. Мэр Москвы указал на необходимость привлекать на такую работу больше россиян. Людям нужно повышать зарплату и создавать условия для труда.

По словам Добашина, за последние 12 месяцев число зарубежных работников, которые трудятся на объектах фирмы, уменьшилось на 15 процентов и продолжает снижаться. Глава "Кроста" также отметил, что квалифицированные строители получают на объектах заработную плату от 120 до 150 тысяч рублей. Это, по словам Собянина, зарплата для москвичей, а не мигрантов.

Градоначальник особо отметил необходимость создавать более индустриальное жилье. Речь идет об основных конструкциях и даже некоторых отделочных работах. Должна быть возможность делать это на заводе, а не стройплощадке. Все это повысит производительность труда, а работников будет требоваться меньше, подытожил Собянин.