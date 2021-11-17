Выплату компенсаций по советским банковским вкладам приостановили

Выплату компенсаций по советским банковским вкладам приостановили
Фото: pixabay.com
Получить деньги до 1 января 2025 года не получится

Выплаты по вкладам, которые граждане СССР имели в Сбербанке до 20 июня 1991 года, начнутся не ранее 1 января 2025 года. Соответствующую инициативу правительства депутаты Госдумы утвердили на заседании 17 ноября 2021 года.

Решение парламентариев приостанавливает вступление в силу закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", который предусматривает возмещение гражданам РФ средств, которые они держали в банке до распада Советского Союза, а также по облигациям и долгосрочным страховым полисам.

По решению от 1995 г., компенсация должна предоставляться в виде перевода советских долговых обязательств в долговые обязательства РФ из расчета 1:464. Однако в России до сих пор не разработана законодательная база,позволяющая переводить банковские вклады в целевые государственные долговые обязательства, поэтому с 2003 года действие закона приостановлено. С тех пор дата выплат регулярно отодвигается. 

Ранее россияне рассчитывали, что получат компенсацию по старым сберкнижкам в 2024 году.

Источник: Сайт ГД
Николай ВИКТОРОВ
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