Пациентка идет на поправку

Медики из Подольской областной клинической больницы вернули к нормальной жизни женщину, которая попала в серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба администрации Городского округа Подольск.

Шокирующий инцидент произошел весной прошлого года. На идущую по тротуару местную жительницу наехал водитель грузового автомобиля. В результате женщину затащило под колеса машины.

Пострадавшая получила серьезные травмы. У нее диагностировали множественные переломы ребер и тяжелые многооскольчатые переломы таза.

Женщину в срочном порядке отправили на операционный стол. Ей установили аппарат стержневой внешней фиксации. Благодаря изделию врачам удалось остановить кровотечение тазовых вен и вылечить все повреждения мягких тканей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В скором времени медики наложат пациентке ортопедический бандаж. После этого она будет учиться заново стоять на своих двоих.