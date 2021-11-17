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Медики из Подольской областной клинической больницы вернули к нормальной жизни женщину, которая попала в серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба администрации Городского округа Подольск.
Шокирующий инцидент произошел весной прошлого года. На идущую по тротуару местную жительницу наехал водитель грузового автомобиля. В результате женщину затащило под колеса машины.
Пострадавшая получила серьезные травмы. У нее диагностировали множественные переломы ребер и тяжелые многооскольчатые переломы таза.
Женщину в срочном порядке отправили на операционный стол. Ей установили аппарат стержневой внешней фиксации. Благодаря изделию врачам удалось остановить кровотечение тазовых вен и вылечить все повреждения мягких тканей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В скором времени медики наложат пациентке ортопедический бандаж. После этого она будет учиться заново стоять на своих двоих.
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