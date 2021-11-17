Граждане Королевства недовольны затягиванием судебного разбирательства в Гааге

Голландские читатели местного издания HLN выразили сомнения в виновности ополченцев Донбасса и причастности Москвы в крушении малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 года под Донецком. Они не исключили того, что именно киевскому режиму была выгодна эта трагедия.

Свои комментарии читатели оставили под публикацией, в которой говорится о затягивании судебного разбирательства в Гааге по делу о MH17.

Отмечается, что процесс может быть отложен на несколько месяцев, поскольку инстанция хочет "сделать еще одну попытку заслушать важного российского свидетеля". Пока этот допрос не состоится, прокуратура не может выдвигать уголовные требования против четырех подозреваемых.

По данным издания, в апреле 2021 г. в Россию был направлен запрос о взаимной правовой помощи с просьбой заслушать командира 53-й зенитной бригады Сергея Мучкаева. Как утверждает международная следственная группа, данное подразделение ВС РФ несет ответственность за доставку ракеты "Бук", которая якобы сбила MH17 в небе над воюющим Донбассом 17 июля 2014-го.

После первоначальной положительной реакции Москвы на этот запрос Россия "хранит молчание". Суд хочет сделать повторную попытку заслушать Мучкаева с крайним сроком до 1 февраля. Если к тому времени он не будет выслушан,больше этого не удастся сделать, подчеркивается в материале.

На данное сообщение бурно отреагировали читатели в своих комментариях.

"Я думаю, что правдой может быть то, что MH37 был сбит украинским истребителем", – считает Gust Melaerts.

"Выдвигать обвинения без доказательств?" – удивился Daan Roos.

"Проследив за ходом расследования со всеми его несоответствиями, я мало верю официальным выводам. Ракета могла быть выпущена украинцами или сепаратистами. Первые были заинтересованы в этом даже в сто раз больше, чем сепаратисты или Россия. Мотивы играют чрезвычайно важную роль во всех преступлениях", – заметил Alfred Bleck.

"Решения никогда не будет, потому что Нидерланды также имеют экономические связи с Россией", – прогнозирует Roland Peeters.

Однако нашлись и те, кто уверен, что к трагедии с малайзийским самолетом причастны российские военные. При этом некоторые полагают, что Евросоюз ничего не посмеет предпринять, поскольку "он находится на газовом кране".

