Юристы заявляют, что мужчина должен предстать перед судом

Шеф-повар одного из кафе в Серпухове пожаловалась в социальных сетях на таксиста, который, с ее слов, вышвырнул продукты из авто. Татьяна сообщила, что ее заведение регулярно кормит детей из садика. Для перевозки продуктов кафе вызвало таксиста, которому отдали герметичные боксы для еды. Водителю по имени Альберт пообещали расчет в двойной оплате.

Мужчина, утверждает шеф-повар, приехал на место и вышвырнул все на землю, не дожидаясь сотрудников кафе. С ухмылкой на лице Альберт, по ее словам, заявил, что не оказывает услуги по доставке. Детей в итоге накормили с опозданием.

С Татьяной, опубликовавшей гневный пост, уже связался агрегатор, который попросил отправить номер телефона для разбирательства в ситуации. Сотрудник сервиса заявил, что компании весьма неловко за таксиста – мол, Альберт мог бы и подождать пару минут, раз уж согласился на такой заказ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Опрошенные юристы считают, что у руководства садика есть право пожаловаться на Альберта в арбитраж, куда можно предъявить иск.