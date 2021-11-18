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Некоторые верят, что уборка перед наступлением Нового года способна освободить жилище от негативной энергетики и наполнить его атмосферой благополучия. Особые обычаи есть и у жителей Китая.
Выходцы из Поднебесной устраивают генеральную уборку за пару дней до праздника. При этом они обязательно прибегают к помощи нейлоновых колготок или чулок. Подобные изделия, предназначенные для представительниц прекрасного пола, китайцы наматывают на швабру или веник. Затем они начинают протирать полы и другие поверхности. Дело в том, что при трении нейлон электризуется и таким образом притягивает к себе частички грязи.
Если у хозяйки прокисло молоко, то она не спешит выливать его в раковину. Продуктом, срок годности которого истек, китаянки смачивают тряпку, а после начинают протирать предметы мебели. Считается, что такое нехитрое действие вернет изделиям утраченный блеск. А чтобы потом в квартире не пахло прокисшим молоком, достаточно повторно пройтись по поверхностям чистой влажной тряпкой.
Жители КНР стараются привести жилище в порядок до наступления Нового года. Тот, кто не успеет завершить уборку до праздника, скорее всего лишится покровительства фортуны.
Ранее "Утро.News" рассказало, как правильно подметать полы, чтобы в доме всегда водились деньги. Так, например, необходимо проводить уборку только одним веником.
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