Россия впервые возглавила Всемирную организацию "Объединенные города и местные власти"

Россия впервые возглавила Всемирную организацию "Объединенные города и местные власти"
Ильсур Метшин. Фото: Город Казань KZN.RU / Creative Commons Attribution 4.0 International
Ее президентом избран мэр Казани Ильсур Метшин

Впервые в истории россиянин будет председательствовать в престижной международной организации, объединяющей свыше 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 государств ООН. Всемирная организация представляет интересы более 70% населения нашей планеты, а также помогает городам обмениваться опытом и вместе вырабатывать решения для достижения своих целей.

Примечательно, что Международный союз городов основан в 1913 году, то есть еще до появления ООН. Безусловным дипломатическим успехом является тот факт, что впервые в истории организацию "Объединенные города и местные власти" возглавила Россия. По инициативе ОГМВ в повестку дня ООН по устойчивому развитию уже включена Цель №11 – "Устойчивые города и населенные пункты".

Президентом престижной международной организации стал мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Градоначальника избрали на эту должность в ходе заседания исполнительного бюро ОГМВ под председательством Мэра Барселоны Ады Колау. В саммите принимали участие более 400 мэров и глав регионов со всего мира.

"Город является базой всех преобразований, и наша задача – помочь муниципалитетам перейти от вызовов к выработке четких решений, а затем к внедрению стратегий устойчивого развития на местах", – отметил новый глава ОГМВ.

Теперь мэру Казани предстоит довольно сложная, но интересная работа, в первую очередь, необходимая для обычных людей. В международной организации исходят из того, что мегаполисы сталкиваются с примерно одинаковыми проблемами, поэтому решать их лучше общими усилиями. 

"ОГМВ – это организация не для мэров, а для всех жителей городов, для людей, на благополучие которых направлены все наши усилия", – подчеркнул Метшин.

Примечательно, что главы городов и регионов, представляющих весь мир, действуют совместно, делятся лучшими практиками: от транспортных развязок до озеленения парков. Это особенно важно в эпоху сложных международных отношений. Не может не радовать и тот факт, что возглавлять все эти процессы доверено представителю России.

Источник: Официальный портал Казани ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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