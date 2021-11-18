Благодаря деньгам, получаемым за энергоресурсы, Россия якобы наращивает вооружения

Берлину пора прекратить процедуру сертификации "Северного потока – 2". С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Политик дал интервью газете Bild. Моравецкий призвал немецкую сторону отказаться от запуска российского проекта.

По словам польского госдеятеля, необходимо лишить президента РФ Владимира Путина средств, которые он получает за энергоресурсы. Матеуш отметил, что благодаря этим деньгам российский лидер может наращивать вооружения.

Моравецкий заявил, что Германия должна отказаться от "Северного потока – 2" ради поддержания мира. Также политик выступил с обращением к возможному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

"Северный поток – 2" должен быть остановлен", – высказался премьер-министр Польши.

Напомним, во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило о том, что сертификация оператора Nord Stream 2 AG в качестве независимой компании будет приостановлена.

Процесс возобновится только после того, как Nord Stream 2 AG учредит дочернюю компанию, которая станет владельцем и оператором участка "Северного потока – 2" на территории Германии.

В СМИ выдвинули версию, что приостановка процесса сертификации компании может привести к заморозке запуска российского газопровода до марта следующего года.