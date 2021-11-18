Падение атмосферного давления и гололед пообещали москвичам в субботу

На столицу надвигается циклон "Ульрих", который принесет с собой рекордный снегопад, "барическую пропасть" и порывистый ветер, скорость которого будет достигать 23 м/с. Об этом рассказал сотрудник "Фобоса" Евгений Тишковец.

Уже в субботу, 20 ноября, атмосферное давление рухнет до 716 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, это на 30 пунктов ниже нормы. Этот показатель также станет рекордным. Так, в 2008 году в этот же день давление упало до 721,8, пишет телеканал "360".

"Это как будто жители столицы поднимутся на трехсотметровую высоту, соизмеримую с такими небоскребами делового центра Москва-Сити, как "Евразия" или "Москва",

– объяснил Тишковец.

В воскресенье ситуация лучше не станет. Напротив, давление подрастет до 731 миллиметра ртутного столба. Такие перепады особенно остро ощутят на себе метеозависимые россияне.

"Ульрих" также принесет в Москву сильнейший за последние 73 года мокрый снегопад. Аномальное количество осадков выпадет на выходных. Ситуация будет осложняться сильным порывистым ветром, скорость которого будет достигать 23 метров в секунду. С 20 на 21 ноября подморозит, поэтому в воскресенье на дорогах нужно быть особенно осторожными, так как образуется гололедица.