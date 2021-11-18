Рекордный снегопад и ад для метеозависимых: какой будет погода в Москве на выходных

Рекордный снегопад и ад для метеозависимых: какой будет погода в Москве на выходных
Фото: АГН «Москва» / Сергей Киселев
Падение атмосферного давления и гололед пообещали москвичам в субботу

На столицу надвигается циклон "Ульрих", который принесет с собой рекордный снегопад, "барическую пропасть" и порывистый ветер, скорость которого будет достигать 23 м/с. Об этом рассказал сотрудник "Фобоса" Евгений Тишковец. 

Уже в субботу, 20 ноября, атмосферное давление рухнет до 716 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, это на 30 пунктов ниже нормы. Этот показатель также станет рекордным. Так, в 2008 году в этот же день давление упало до 721,8, пишет телеканал "360"

"Это как будто жители столицы поднимутся на трехсотметровую высоту, соизмеримую с такими небоскребами делового центра Москва-Сити, как "Евразия" или "Москва", 

– объяснил Тишковец. 

В воскресенье ситуация лучше не станет. Напротив, давление подрастет до 731 миллиметра ртутного столба. Такие перепады особенно остро ощутят на себе метеозависимые россияне. 

"Ульрих" также принесет в Москву сильнейший за последние 73 года мокрый снегопад. Аномальное количество осадков выпадет на выходных. Ситуация будет осложняться сильным порывистым ветром, скорость которого будет достигать 23 метров в секунду. С 20 на 21 ноября подморозит, поэтому в воскресенье на дорогах нужно быть особенно осторожными, так как образуется гололедица. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Закупкой золота Путин ведет самую "изощренную операцию" в мире - СМИ

Москва осуществляет сложный план по защите своих резервов от обвала американского доллара

Демонстративное поражение Россией спутника на орбите остановит авантюру США – Сатановский

Москва охладила "горячие головы" западных вояк

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей