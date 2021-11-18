Рассмешил зал до слез: Норкин рассказал анекдот об американских ученых и одесситах

Рассмешил зал до слез: Норкин рассказал анекдот об американских ученых и одесситах
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущий высмеял известный стереотип

Каждый выпуск "Места встречи" запоминается зрителям не только острыми темами, но и анекдотами от Андрея Норкина. Телеведущий никогда не упускает момент, чтобы пошутить и разрядить обстановку в студии. В этот раз журналист вспомнил прикол, который рассмешил зрителей до слез. 

Норкин решил рассказать об исследовании американских ученых, решивших проверить отношение жителей разных стран к частной собственности. Эксперимент проходил на вокзалах. 

В Стокгольме, например, к оставленному чемодану так никто и не притронулся. В Лондоне забытую вещь украли через 30 минут, в Париже – через 20, в Риме же бесхозный чемодан забрали спустя всего 10 минут. В Токио сознательные граждане отнесли забытый атрибут путешественника в бюро-находок, а в Тель-Авиве полиция даже оцепила вокзал, а злополучный чемодан потом взорвала на полигоне. 

Но когда дело дошло до Украины, то эксперимент завершить не смогли.

"Пока ученые следили за чемоданом, у них украли часы", 

– пошутил Норкин. 

В зале тут же раздался громкий смех и аплодисменты. 

Ранее Норкин рассказал анекдот о введении QR-кодов. В студии "Места встречи" обсуждали злободневную тему, поэтому телеведущий решил поделиться своей историей получения заветного сертификата, не забыв поделиться очередной юмористической байкой. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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