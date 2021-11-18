Телеведущий высмеял известный стереотип

Каждый выпуск "Места встречи" запоминается зрителям не только острыми темами, но и анекдотами от Андрея Норкина. Телеведущий никогда не упускает момент, чтобы пошутить и разрядить обстановку в студии. В этот раз журналист вспомнил прикол, который рассмешил зрителей до слез.

Норкин решил рассказать об исследовании американских ученых, решивших проверить отношение жителей разных стран к частной собственности. Эксперимент проходил на вокзалах.

В Стокгольме, например, к оставленному чемодану так никто и не притронулся. В Лондоне забытую вещь украли через 30 минут, в Париже – через 20, в Риме же бесхозный чемодан забрали спустя всего 10 минут. В Токио сознательные граждане отнесли забытый атрибут путешественника в бюро-находок, а в Тель-Авиве полиция даже оцепила вокзал, а злополучный чемодан потом взорвала на полигоне.

Но когда дело дошло до Украины, то эксперимент завершить не смогли.

"Пока ученые следили за чемоданом, у них украли часы",

– пошутил Норкин.

В зале тут же раздался громкий смех и аплодисменты.

Ранее Норкин рассказал анекдот о введении QR-кодов. В студии "Места встречи" обсуждали злободневную тему, поэтому телеведущий решил поделиться своей историей получения заветного сертификата, не забыв поделиться очередной юмористической байкой.