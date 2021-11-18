Собянин открыл голосование по проекту благоустройства больницы имени Юдина

Высказать свое мнение москвичи могут в «Активном гражданине»

Многие столичные больницы имеют большую территорию, отделяющую стационар от улиц и жилых домов. Там обычно установлены лавочки, урны, но желания прогуливаться там территория не вызывает. Между тем специалисты утверждают, что комфортная зеленая зона около больницы может способствовать скорейшей реабилитации пациентов. В связи с этим город решил взяться за благоустройство территорий около стационаров. Один из первых проектов будет реализован в Городской клинической больнице им. С.С. Юдина на юге Москвы.

"Главным элементом благоустройства станет исцеляющий мультисенсорный сад – место наслаждения красотой и чудесными запахами цветущих растений",

– рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Вдоль дорожек установят больше лавочек, в том числе под навесами. Для детей, которые вместе со взрослыми приходят навестить заболевших родителей или бабушек с дедушками, оборудуют игровую площадку. А для персонала обустроят настоящий спортивный городок с уличными тренажерами и площадками для игры в баскетбол, стритбол, волейбол, теннис.

Чтобы ничего не упустить, власти города предлагают москвичам оценить подготовленный проект и высказать при желании свои идеи по благоустройству ГКБ им.Юдина. Сделать это можно на портале "Активный гражданин", где уже открыто соответствующее голосование.

В октябре 2021 г. в Москве завершилось комплексное благоустройство территории детской городской клинической больницы (ДГКБ) № 9 имени Г.Н. Сперанского. Также в 2020–2021 г.г. отремонтировали 30 поликлиник. В планах на 2021-22 г.г. – реконструкция еще 46 зданий городских поликлинических учреждений.