Врач рассказал о пожелтевшем из-за голодовки Саакашвили

Политик с трудом передвигается

Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил о том, как себя чувствует его пациент. По словам медика, глава исполкома Национального совета реформ Украины начал желтеть из-за отказа от пищи.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В тот день политика задержали в Грузии.

Кипшидзе отметил, что украинский госдеятель с трудом передвигается. Он даже не смог спуститься в комнату встреч, чтобы увидеться с врачом. Поэтому Николозу пришлось проводить прием в палате тюремной больницы, передает РИА "Новости".

Некоторое время назад консилиум врачей порекомендовал перевести Михаила Николаевича в частную клинику. Медики из тюремной лечебницы ничем не смогут помощь политику, пишет МИР24.  

Ранее Саакашвили написал письмо уполномоченному Рады по правам человека Людмиле Денисовой, в котором рассказал о плохих результатах анализов. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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