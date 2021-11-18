Из-за ошибки врача мужчина чуть не бросил свою беременную жену

Из-за ошибки врача мужчина чуть не бросил свою беременную жену
Фото: depositphotos.com
Результаты анализов едва не привели к расставанию

В Сети активно обсуждают историю, которая произошла в одной семейной паре. Ошибка врача едва не поставила крест на браке. 

Мужчина рассказал, что они вместе с супругой давно пытались завести ребенка, но у них не получалось. Тогда автор рассказа решил, что у него есть проблемы со здоровьем, поэтому и пошел сдавать анализы, чтобы наверняка убедиться в этом. 

Пока он ждал результатов, его супруга узнала, что у них все-таки будет малыш. Но спустя несколько дней анализы были готовы. Тут-то и выяснилось, что мужчина бесплоден. 

Его ждал непростой разговор с женой, поскольку автор поста на Reddit решил, что благоверная ему изменяет. Женщина все отрицала, клялась всем на свете, даже их будущим ребенком. 

"Она все время рыдала. Когда я ей не поверил, она попросила меня снова пройти обследование", 

– продолжил будущий отец. 

Дело близилось к разводу, но мужчина все-таки согласился повторно сдать анализы. Дни, пока они ждали результаты, были самыми тяжелыми в их семейной жизни. Женщина все время плакала, а ее супруг уже был готов к расставанию, потому что ему было мерзко от одной только мысли, что жена носит ребенка от другого. 

Но пришли результаты. И они были в норме. Как оказалось, врач перепутал его тест с анализами другого мужчины. 

И хотя эта история со счастливым концом, многих пользователей возмутила реакция мужчины, который заставлял свою беременную супругу столько нервничать и переживать. 

"Я понимаю вашу сторону истории, но, Боже мой, ваша бедная беременная жена, должно быть, чувствовала себя такой опустошенной, отчаявшейся и сбитой с толку!", "Вам обоим, вероятно, потребуется восстановить доверие, которое было нарушено из-за медицинской ошибки", 

– написали в комментариях. 

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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