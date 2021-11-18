В Москве зафиксирован рекордный прирост самозанятых

За год количество самозанятых в столице увеличилось почти вдвое

В октябре 2021 г. более 40 тысяч москвичей зарегистрировались в качестве самозанятых. Это – рекордный прирост за все время. Всего на данный момент в Москве более 792 тысяч жителей легализовали свою трудовую деятельность и стали делать налоговые отчисления с профессионального дохода.

Сегодня каждый четвертый российский самозанятый живет и работает в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по экономическим вопросам Владимир Ефимов. Их суммарный доход с начала 2019 г. и до 1 ноября 2021 г. составил 270 млрд рублей. Это 39% от дохода, полученного всеми самозанятыми России.

"С начала этого года самозанятые уплатили в бюджет Москвы 3,69 млрд рублей налога, что в 4,1 раза превышает поступления за январь-октябрь прошлого года",

– сообщил Владимир Ефимов.

Чаще всего самозанятые зарабатывают грузовыми и пассажирскими перевозками, репетиторством, оказывают бухгалтерские и ИТ-услуги, сдают в аренду имущество, ухаживают за детьми и инвалидами.

Самозанятыми могут стать граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников и чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Самозанятые платят 4-6% налога с профессионального дохода, при этом им идет трудовой стаж, который учитывается при расчете пенсии.