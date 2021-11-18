Новогоднее шоу покажут по телевизору

Детскую елку в Кремле в этом году были вынуждены отменить. Виной тому непростая эпидемиологическая ситуация в стране.

Традиционное представление можно будет посмотреть по телевизору. Трансляция будет вестись в канун Нового года на телеканале "Карусель". Запись спектакля будет также проходить без зрителей, пишет "Радио 1".

Сценарий уже утвержден. Артисты также уже подобраны, музыка написана. Остается лишь записать представление.

Ранее в Кремле выбрали главную новогоднюю елку России.