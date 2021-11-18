Детскую елку в Кремле отменили из-за коронавируса

Новогоднее шоу покажут по телевизору

Детскую елку в Кремле в этом году были вынуждены отменить. Виной тому непростая эпидемиологическая ситуация в стране. 

Традиционное представление можно будет посмотреть по телевизору. Трансляция будет вестись в канун Нового года на телеканале "Карусель". Запись спектакля будет также проходить без зрителей, пишет "Радио 1"

Сценарий уже утвержден. Артисты также уже подобраны, музыка написана. Остается лишь записать представление. 

Ранее в Кремле выбрали главную новогоднюю елку России. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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