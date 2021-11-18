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Детскую елку в Кремле в этом году были вынуждены отменить. Виной тому непростая эпидемиологическая ситуация в стране.
Традиционное представление можно будет посмотреть по телевизору. Трансляция будет вестись в канун Нового года на телеканале "Карусель". Запись спектакля будет также проходить без зрителей, пишет "Радио 1".
Сценарий уже утвержден. Артисты также уже подобраны, музыка написана. Остается лишь записать представление.
Ранее в Кремле выбрали главную новогоднюю елку России.
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