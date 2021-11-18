Международные эксперты высоко оценили внедренную в Москве экосистему для стартапов

Международные эксперты высоко оценили внедренную в Москве экосистему для стартапов
Фото: АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин
Лауреаты конкурса Global ICT Excellence Awards объявлены

Правительство Москвы удостоено второго места среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации "Стартап-экосистема". Первое место у малайзийской корпорации. Премия, учредителем которой является Всемирный альянс информационных технологий и услуг (WITSA), присуждается за лучшие инновационные решения, направленные на развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение качества жизни людей.

Международное жюри высоко оценило программы московского правительства для технологического предпринимательства. Как пояснила вице-мэр Наталья Сергунина, даже самым лучшим идеям на первом этапе нужна поддержка и условия для роста. В Москве для инноваторов создана целая экосистема, в том числе действует уникальная программа пилотного тестирования инноваций.

"Полученный приз – результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества",

– подчеркнула Наталья Сергунина.

Высокую оценку жюри получили также программы Агентства инноваций Москвы. 

Ранее о московской программе пилотного тестирования инноваций рассказал мэр города Сергей Собянин.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ
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