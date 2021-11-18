Они работают: в какие приметы и суеверия можно верить

Они работают: в какие приметы и суеверия можно верить
Фото: pixabay.com
Мудрость предков поможет заранее узнать о том, что готовит судьба

В современном мире все чаще к приметам стали относиться с некоторым  скептицизмом. Действительно, порой суеверия звучат абсурдно, но некоторые из них проверены не одним поколением. 

Какие приметы работают 

Многим из нас, вероятно, доводилось цеплять булавку с изнаночной стороны одежды. Считается, что таким образом можно защитить себя от сглаза. 

Также предки верили, что нельзя есть во время того, как что-то учишь, иначе все знания улетучатся. 

Если хотите избежать ссоры с кем-то из домочадцев, тогда не вытирайте стол бумажными полотенцами или салфетками. 

Подкова, подвешенная над дверью, сулит удачу. 

Если случайно рассыпали соль, то, скорее всего, в скором времени вы с кем-то поссоритесь. С сахаром это суеверие работает наоборот. 

Есть еще одна примета, связанная с солью. Считается, что если девушка пересолила блюдо во время готовки, то она влюбилась. 

Запрещается также есть с ножа. Раньше верили, что тот, кто так делает, всегда злым и суровым ходит. 

Если со стола упала вилка или ложка, то ждите женщину в гости. Если нож – мужчину. 

Не спешите наводить порядок, когда уехал кто-то из близких. Считается, что таким образом вы заметете им обратную дорогу. 

Нельзя также свистеть в доме, иначе, как принято говорить, денег не будет. 

Левая рука чешется к деньгам, правая – к новым знакомствам. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как привлечь деньги в новогоднюю ночь. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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