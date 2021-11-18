Мудрость предков поможет заранее узнать о том, что готовит судьба

В современном мире все чаще к приметам стали относиться с некоторым скептицизмом. Действительно, порой суеверия звучат абсурдно, но некоторые из них проверены не одним поколением.

Какие приметы работают

Многим из нас, вероятно, доводилось цеплять булавку с изнаночной стороны одежды. Считается, что таким образом можно защитить себя от сглаза.

Также предки верили, что нельзя есть во время того, как что-то учишь, иначе все знания улетучатся.

Если хотите избежать ссоры с кем-то из домочадцев, тогда не вытирайте стол бумажными полотенцами или салфетками.

Подкова, подвешенная над дверью, сулит удачу.

Если случайно рассыпали соль, то, скорее всего, в скором времени вы с кем-то поссоритесь. С сахаром это суеверие работает наоборот.

Есть еще одна примета, связанная с солью. Считается, что если девушка пересолила блюдо во время готовки, то она влюбилась.

Запрещается также есть с ножа. Раньше верили, что тот, кто так делает, всегда злым и суровым ходит.

Если со стола упала вилка или ложка, то ждите женщину в гости. Если нож – мужчину.

Не спешите наводить порядок, когда уехал кто-то из близких. Считается, что таким образом вы заметете им обратную дорогу.

Нельзя также свистеть в доме, иначе, как принято говорить, денег не будет.

Левая рука чешется к деньгам, правая – к новым знакомствам.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как привлечь деньги в новогоднюю ночь.