Мужчина развеял популярные мифы о РФ, распространяемые на Западе

Несколько месяцев назад выходец из Индии побывал в России. Вместе с семьей он посетил несколько локаций. В туристический маршрут мужчины вошли Москва, Питер, Волгоград и Байкал. В статье для портала Reddit интернет-пользователь признался, что не верил в благополучный исход данной поездки.

Индиец отметил, что начитался негативных статей и комментариев о нашей стране. По его словам, на Западе к Российской Федерации относятся не очень хорошо. Тогда путешественник решил проверить, является ли все сказанное о России правдой.

Автор статьи очень удивился, когда начал развенчивать популярные мифы. Так, например, бытовало мнение, что россияне ведут себя очень невоспитанно. Житель Индии заявил – это неправда. Туриста везде встречали с большим радушием, что очень ему льстило.

Также пользователь Сети опроверг информацию о том, будто в РФ крайне низкий уровень развития гостиничного бизнеса. Иностранец заверил – во всех отелях, где он останавливался вместе с семьей, администрация заботилась о комфорте гостей.

Путешественник отреагировал и на слухи о том, что в России "свирепствует расизм". Мол, по улицам страны толпами ходят неонацисты, готовые порвать всех, кто противоречит их картине мира. Индиец рассказал, что за весь период его пребывания в РФ он ни разу не столкнулся с проявлением агрессии из-за национальности.

Турист развенчал миф о разгуле преступности в нашей стране. Он отметил, что, даже гуляя по улицам ночью, чувствовал себя в безопасности.

"Мечтая поехать в Россию, я готовился испытать разочарование, исходя из того мысленного представления, которое у меня сложилось на основе новостей и мемов", – высказался автор.

Но в конечном итоге Российская Федерация оказалась не такой страшной и опасной, какой ее выставляют западные журналисты. Житель Индии признался, что Россия покорила его и подарила яркие впечатления.