"Готовился испытать разочарование": индиец приехал в Россию и оказался сильно удивлен

"Готовился испытать разочарование": индиец приехал в Россию и оказался сильно удивлен
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мужчина развеял популярные мифы о РФ, распространяемые на Западе

Несколько месяцев назад выходец из Индии побывал в России. Вместе с семьей он посетил несколько локаций. В туристический маршрут мужчины вошли Москва, Питер, Волгоград и Байкал. В статье для портала Reddit интернет-пользователь признался, что не верил в благополучный исход данной поездки.

Индиец отметил, что начитался негативных статей и комментариев о нашей стране. По его словам, на Западе к Российской Федерации относятся не очень хорошо. Тогда путешественник решил проверить, является ли все сказанное о России правдой.

Автор статьи очень удивился, когда начал развенчивать популярные мифы. Так, например, бытовало мнение, что россияне ведут себя очень невоспитанно. Житель Индии заявил – это неправда. Туриста везде встречали с большим радушием, что очень ему льстило.

Также пользователь Сети опроверг информацию о том, будто в РФ крайне низкий уровень развития гостиничного бизнеса. Иностранец заверил – во всех отелях, где он останавливался вместе с семьей, администрация заботилась о комфорте гостей.

Путешественник отреагировал и на слухи о том, что в России "свирепствует расизм". Мол, по улицам страны толпами ходят неонацисты, готовые порвать всех, кто противоречит их картине мира. Индиец рассказал, что за весь период его пребывания в РФ он ни разу не столкнулся с проявлением агрессии из-за национальности.

Турист развенчал миф о разгуле преступности в нашей стране. Он отметил, что, даже гуляя по улицам ночью, чувствовал себя в безопасности.

"Мечтая поехать в Россию, я готовился испытать разочарование, исходя из того мысленного представления, которое у меня сложилось на основе новостей и мемов", – высказался автор.

Но в конечном итоге Российская Федерация оказалась не такой страшной и опасной, какой ее выставляют западные журналисты. Житель Индии признался, что Россия покорила его и подарила яркие впечатления. 

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

"Белавиа" выводят из-под санкций ЕС: "тревожную новость" сообщил глава МИД Литвы

Среди членов Евросоюза нет единства по Белоруссии на фоне развития миграционного кризиса

Польша может ввести войска на территорию Белоруссии - Ищенко

Перед Лукашенко стоят сразу две угрозы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей