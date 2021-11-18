Посвежевший тюль будет выглядеть, как новый

Пожелтевшие занавески на окнах – головная боль многих домохозяек. Больше всего достается тюлю на кухне, там он загрязняется различными испарениями и жирными каплями. Со временем вид занавесок становится весьма непрезентабельным. Однако это абсолютно не значит, что пришло время отправляться в магазин за новыми. Недорогие чистящие средства способны придать занавескам первозданную чистоту и белизну.



Для того чтобы отстирать посеревший тюль, потребуется такое некогда популярное средство, как обычная синька. Стоит отметить: в магазинах она стоит примерно 20-40 рублей, что весьма приятно для кошелька.

Серые разводы появляются на занавесках из-за того, что они вбирают в себя пыль и другую грязь. Также со временем тюль напитывается неприятными ароматами (особенно, если висит на кухне). Чтобы сделать занавески снова белоснежными и свежими, потребуется всего один цикл стирки на стиральной машине.

Итак, для стирки тюля потребуется обычный порошок, предназначенный специально для белого белья. Такие средства обычно нацелены на отбеливание вещей. Также рекомендуется добавить в стиральную машинку кислородный отбеливатель. Такие пятновыводители прекрасно справляются с органическими загрязнениями. И, разумеется, нужна будет синька.

В отсек стиральной машины следует добавить по одной мерной ложке порошка и кислородного отбеливателя. Синьку нужно развести отдельно: неполный колпачок средства необходимо смешать с половиной стакана обычной воды. Эту смесь заливаем в отсек для ополаскивателя. Дальше можно запустить стиральную машину в режиме обычной стирки. После такой процедуры занавески будут, как новые.

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