Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Пожелтевшие занавески на окнах – головная боль многих домохозяек. Больше всего достается тюлю на кухне, там он загрязняется различными испарениями и жирными каплями. Со временем вид занавесок становится весьма непрезентабельным. Однако это абсолютно не значит, что пришло время отправляться в магазин за новыми. Недорогие чистящие средства способны придать занавескам первозданную чистоту и белизну.
Для того чтобы отстирать посеревший тюль, потребуется такое некогда популярное средство, как обычная синька. Стоит отметить: в магазинах она стоит примерно 20-40 рублей, что весьма приятно для кошелька.
Серые разводы появляются на занавесках из-за того, что они вбирают в себя пыль и другую грязь. Также со временем тюль напитывается неприятными ароматами (особенно, если висит на кухне). Чтобы сделать занавески снова белоснежными и свежими, потребуется всего один цикл стирки на стиральной машине.
Итак, для стирки тюля потребуется обычный порошок, предназначенный специально для белого белья. Такие средства обычно нацелены на отбеливание вещей. Также рекомендуется добавить в стиральную машинку кислородный отбеливатель. Такие пятновыводители прекрасно справляются с органическими загрязнениями. И, разумеется, нужна будет синька.
В отсек стиральной машины следует добавить по одной мерной ложке порошка и кислородного отбеливателя. Синьку нужно развести отдельно: неполный колпачок средства необходимо смешать с половиной стакана обычной воды. Эту смесь заливаем в отсек для ополаскивателя. Дальше можно запустить стиральную машину в режиме обычной стирки. После такой процедуры занавески будут, как новые.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сохранить мягкость махровых полотенец.
Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений
Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений