Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
820 новости
В подмосковном Чехове
граждан
стали активно обманывать люди, выдающие себя за представителей ЖКХ. Они ходят по квартирам и якобы осуществляют поверку счетчиков. За свои услуги мошенники требует по 3 тысячи рублей.
На самом деле лже-коммунальщики просто срывают пломбы, а после бессмысленных манипуляций выдают обманутому россиянину документ с печатью какой-то непонятной организации.
Чаще всего от действий мошенников страдают пенсионеры, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Россиянам стоит быть максимально внимательными и не идти на поводу у преступников.
Среди членов Евросоюза нет единства по Белоруссии на фоне развития миграционного кризиса
Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений