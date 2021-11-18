Злодеи строят из себя специалистов по поверке счетчиков

В подмосковном Чехове граждан стали активно обманывать люди, выдающие себя за представителей ЖКХ. Они ходят по квартирам и якобы осуществляют поверку счетчиков. За свои услуги мошенники требует по 3 тысячи рублей.



На самом деле лже-коммунальщики просто срывают пломбы, а после бессмысленных манипуляций выдают обманутому россиянину документ с печатью какой-то непонятной организации.

Чаще всего от действий мошенников страдают пенсионеры, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Россиянам стоит быть максимально внимательными и не идти на поводу у преступников.