У "Слуги народа" в Раде подгорел пульт для системы голосования - видео

У "Слуги народа" в Раде подгорел пульт для системы голосования - видео
Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Депутатов крайне возбудило происшествие

18 ноября в Верховной раде прошло внеочередное заседание. Однако запомнилось оно не принятыми законопроектами, а возгоранием пульта для голосования у депутата "Слуги народа" Артема Нагаевского. 

Местных парламентариев чрезвычайно возбудило происшествие – народные избранники, вместо того, чтобы справиться с возгоранием, дружно выхватили из карманов смартфоны и принялись снимать на камеры происходящее. За короткое время дым успел распространиться по всему сессионному залу.

Героем дня оказался представитель провластной фракции Егор Чернев – парламентарий успел сориентироваться и справиться с возгоранием с помощью огнетушителя.

Из-за инцидента, пишут украинские медиа, зампред парламента Руслан Стефанчук поставил на голосование инициативу о закрытии заседания, которую, однако, народные избранники отклонили. Депутат повторно поставил инициативу – во второй раз она возымела успех.

"240 – за! Решение принято", – объявил вице-спикер после голосования.

Схожий случай, кстати, произошел в Верховной раде в мае 2021 года. Тогда у одного из депутатов тоже загорелся пульт. Парламентарии отправились на вынужденный перерыв из-за инцидента.

Ранее сообщалось о драке, произошедшей в сессионном зале Рады. Так, глава комитета парламента по информполитике Никита Потураев выступил с обвинениями против коллег из "Оппозиционной платформы" – народный избранник не стал стесняться в выражениях и рекомендовал оппозиции становиться к расстрельной стене. Те не оценили рекомендации, после чего устроили на трибуне потасовку, которая переросла в массовую драку.

Источник: 24tv.ua
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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