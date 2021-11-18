Некоторые подарки могут привести к большим неприятностям

Новый год не за горами, а значит многие уже начинают ломать голову: что бы подарить родным и близким. Новогоднее торжество – отличный повод порадовать любимых людей. Однако нужно быть осторожным. Некоторые подарки могут даже навредить. Разумеется, если верить народным приметам.



Так, за долгие годы и даже столетия был сформирован список подарков, преподнести которые – дурной знак. Некоторые презенты могут принести с собой большое горе, вплоть до тяжелой болезни.

Острые предметы

Считается, что такой презент в будущем спровоцирует серьезные конфликты между дарителем и одариваемым. Суеверным людям лучше отказаться от идеи преподнести близкому человеку бритву, набор столовых принадлежностей или сувенирный нож.

Часы

Такой подарок – верный символ будущей разлуки. Особенно опасно дарить часы второй половинке. Поверье гласит, что после подобного презента наступит кризис в отношениях, который закончится болезненным расставанием.

Тапочки и полотенца

Эти предметы связаны с весьма печальными событиями. Как известно, в белых тапочках отправляются на тот свет, а полотенца раньше дарили тем, кому нужно проводить покойного родственника в последний путь. Так что, чтобы не испортить праздник, от таких подарков лучше воздержаться.

Зеркало

Зеркало всегда ассоциируется с потусторонними силами и паранормальными явлениями. Подобный подарок может принести в дом негативную энергию. Особенно это касается древних, антикварных предметов. Некоторые считают, что в старых зеркалах заключены злые силы.

К слову, недавно "Утро.ру" рассказывало, какие обычаи соблюдают в Китае при уборке дома в преддверии Нового года.