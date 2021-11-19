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В случае резких скачков атмосферного давления метеозависимым людям необходимо спасаться тонизирующими напитками, принимать водные процедуры и стараться не выходить из дома. Подойдут и лекарственные препараты от давления, сообщили журналистам опрошенные эксперты.
Как указывают специалисты, у тех, кто страдает метеозависимостью, сильные перепады давления сопровождаются апатией с головной болью, а также рассеяным вниманием. Должен помочь тонизирующий травяной чай, различного рода настойки, а также хороший черный кофе.
Неплохим средством станет контрастный душ, прохладная ванна, которую можно наполнить концентратами из хвои. Главное, о чем стоит помнить – организм необходимо держать в тонусе. Если человек чувствует недомогание из-за погодных условий, нужно остаться дома, сообщает URA.ru.
Кардиолог Мария Смирнова указала журналистам, что для метеозависимых необходимо симптоматическое лечение. Этот период для пациентов, как правило, сопровождается пониженным давлением, нестабильным сердцебиением и прочими моментами. Гипертоникам стоит тщательно принимать свою терапию.
Вместе с тем медик напомнила, что у каждого человека имеется индивидуальный курс.
Ранее известный диетолог Юлия Чехонина озвучила основные рекомендации для россиян по поводу ежедневного рациона. Специалист указала, что для бодрого состояния нужно употреблять кофе в умеренных количествах. От сладкого же стоит отказаться: эксперт указала, что за быстрым приливом сил после шоколадки часто следует желание отдохнуть и поспать.
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