Опасный день: что нельзя делать в лунное затмение 19 ноября

Опасный день: что нельзя делать в лунное затмение 19 ноября
Фото: imagebroker/Arco Images / Muster/www.globallookpress.com
В эту пятницу эмоции будут накалены до предела

19 ноября россияне столкнутся с самым долгим и, как говорят астрологи, мистическим лунным затмением за последние почти 600 лет. 

Частное теневое затмение будет с с 9:03 до 15:04 по московскому времени. Жители столицы, правда, не смогут наблюдать редкое явление, но полюбоваться уходящим в тень небесным телом удастся жителям Дальнего Востока, пишет телеканал "360"

Астрологи, к слову, предупреждают, что 19 ноября – едва ли не самый опасный и напряженный день месяца. С этой даты открывается коридор затмений, который продлится до 4 декабря. 

Особенное положение небесных тел может серьезно повлиять на повседневную и будущую жизнь. Эмоции будут бурлить, сосредоточиться будет крайне сложно. Такое состояние может повлиять на принятие решений, поэтому эксперты советуют быть особенно осторожными, когда дело касается чего-то действительно важного. 

Также вероятны конфликты, которые будут начинаться на ровном месте. С 19 ноября могут начаться глобальные перемены, к сожалению, высока вероятность, что изменения будут спровоцированы не самыми приятными событиями. 

Во время коридора затмений идеально подходит для того, чтобы избавиться от вещей и людей, которые мешали вам двигаться дальше. Также в этот период можно попытаться восстановить общение с теми, по кому вы давно скучаете.

Что нельзя делать 19 ноября 

  • Откажитесь от запуска новых проектов. Перенесите это на другой срок, потому что можно потерпеть неудачу. 
  • Не рекомендуется заключать брак. 
  • И 19 ноября, и в коридор затмений лучше не сорить деньгами. 
  • Держите эмоции под контролем, потому что импульсивные поступки обязательно аукнутся вам в будущем.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, чего ожидать от коридора затмений. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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