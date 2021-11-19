В эту пятницу эмоции будут накалены до предела

19 ноября россияне столкнутся с самым долгим и, как говорят астрологи, мистическим лунным затмением за последние почти 600 лет.

Частное теневое затмение будет с с 9:03 до 15:04 по московскому времени. Жители столицы, правда, не смогут наблюдать редкое явление, но полюбоваться уходящим в тень небесным телом удастся жителям Дальнего Востока, пишет телеканал "360".

Астрологи, к слову, предупреждают, что 19 ноября – едва ли не самый опасный и напряженный день месяца. С этой даты открывается коридор затмений, который продлится до 4 декабря.

Особенное положение небесных тел может серьезно повлиять на повседневную и будущую жизнь. Эмоции будут бурлить, сосредоточиться будет крайне сложно. Такое состояние может повлиять на принятие решений, поэтому эксперты советуют быть особенно осторожными, когда дело касается чего-то действительно важного.

Также вероятны конфликты, которые будут начинаться на ровном месте. С 19 ноября могут начаться глобальные перемены, к сожалению, высока вероятность, что изменения будут спровоцированы не самыми приятными событиями.

Во время коридора затмений идеально подходит для того, чтобы избавиться от вещей и людей, которые мешали вам двигаться дальше. Также в этот период можно попытаться восстановить общение с теми, по кому вы давно скучаете.

Что нельзя делать 19 ноября

Откажитесь от запуска новых проектов. Перенесите это на другой срок, потому что можно потерпеть неудачу.

Не рекомендуется заключать брак.

И 19 ноября, и в коридор затмений лучше не сорить деньгами.

Держите эмоции под контролем, потому что импульсивные поступки обязательно аукнутся вам в будущем.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, чего ожидать от коридора затмений.