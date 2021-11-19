Герцоги Сассекские не хотели разделить праздник с королевской семьей

И хотя порой в СМИ появляются сообщения о том, что принц Гарри серьезно обеспокоен состоянием королевы, он решил не приезжать на Рождество в родную Британию.

Примечательно, что Гарри и Меган получили приглашение присоединиться к празднику. Елизавета II пригласила супругов на Рождественские праздники, желая провести эти дни в компании всех членов семьи. Также Ее Величество до сих пор не познакомилась лично с малышкой Лилибет, названной в ее честь.

Но несмотря на это, герцог и герцогиня Сассекские остались непреклонны.

"Это первое Рождество Елизаветы II без мужа, поэтому можно было надеяться, что они захотят провести время с ней",

– пояснил эксперт по королевской семье изданию Daily Mail.

Но, вероятно, в Букингемском дворце заранее знали ответ. Хотя приглашение было отправлено, вероятно, об отказе было известно задолго до этого, потому что планирование праздника занимает слишком много времени, так что персонал уже был уведомлен о точном количестве гостей.

Ранее в СМИ попала переписка Меган Маркл. Благодаря этому выяснилось, что королевская семья буквально терроризировала принца Гарри за его выбор. В Букингемском дворце не одобрили, что отношения герцогини Сассекской с отцом сложились не лучшим образом.