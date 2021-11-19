Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Требование предъявлять QR-коды при посадке в поезда и самолеты будет действовать в России очень долго. К такому мнению склоняются эксперты, опрошенные Ассоциацией туроператоров (АТОР).
Законопроект о введении в России QR-кодов в транспорте и общественных местах уже внесен в Госдуму. В документе предусматривается сама законодательная возможность такого требования. Устанавливать сроки предоставляется правительству в зависимости от эпидситуации. По мнению экспертов, если закон будет принят, то жить нам с QR-кодами придется долго.
"О том, что QR-коды вводят на очень длительную перспективу, если не навсегда, свидетельствует хотя бы то, что на внедрение будет затрачено очень большое количество времени и денег",
– заявил "Вестнику АТОП" на условиях анонимности источник.
Впрочем, многие представители индустрии путешествий готовы смириться с введением QR-кодов и "паспортов здоровья", поскольку это глобальная тенденция и шанс восстановить пассажирские перевозки, пострадавшие из-за пандемии COVID-19.
"Все участники рынка, включая авиакомпании, аэропорты, IT-поставщиков, госструктуры должны объединить усилия, чтобы ускорить процесс",
– приводит URA.RU мнение гендиректора глобальной системы бронирования Amadeus Леонида Мармерта.
Ранее в Совете Федерации предупредили, что если тотальная проверка сертификатов о вакцинации от коронавируса не поможет, придется думать о других мерах, включая локдаун.
Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений
Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами