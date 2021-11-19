QR-коды для пассажиров введут навсегда: оценка экспертов

QR-коды для пассажиров введут навсегда: оценка экспертов
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Путешественников и транспортные компании ждут большие перемены

Требование предъявлять QR-коды при посадке в поезда и самолеты будет действовать в России очень долго. К такому мнению склоняются эксперты, опрошенные Ассоциацией туроператоров (АТОР).

Законопроект о введении в России QR-кодов в транспорте и общественных местах уже внесен в Госдуму. В документе предусматривается сама законодательная возможность такого требования. Устанавливать сроки предоставляется правительству в зависимости от эпидситуации. По мнению экспертов, если закон будет принят, то жить нам с QR-кодами придется долго.

"О том, что QR-коды вводят на очень длительную перспективу, если не навсегда, свидетельствует хотя бы то, что на внедрение будет затрачено очень большое количество времени и денег",

– заявил "Вестнику АТОП" на условиях анонимности источник.

Впрочем, многие представители индустрии путешествий готовы смириться с введением QR-кодов и "паспортов здоровья", поскольку это глобальная тенденция и шанс восстановить пассажирские перевозки, пострадавшие из-за пандемии COVID-19.

"Все участники рынка, включая авиакомпании, аэропорты, IT-поставщиков, госструктуры должны объединить усилия, чтобы ускорить процесс",

– приводит URA.RU мнение гендиректора глобальной системы бронирования Amadeus Леонида Мармерта.

Ранее в Совете Федерации предупредили, что если тотальная проверка сертификатов о вакцинации от коронавируса не поможет, придется думать о других мерах, включая локдаун.

Источник: АТОР
Николай ВИКТОРОВ
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