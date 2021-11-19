Неприятный инцидент случился на саммите в Ереване

Сегодня, 19 ноября, проходит заседание Евразийского межправсовета в армянской столице. Россию на данном мероприятии представляет глава нашего правительства Михаил Мишустин. В ходе одного из его выступлений произошел неприятный случай. Рядом сидящие люди так громко разговаривали, что премьер-министру пришлось сделать им замечание.



Руководитель российского кабинета министров поделился с присутствующими информацией о том, что Россия решила выдвинуть Москву в качестве кандидата на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2030-м году.

Однако некоторым такие сведения, во всей видимости, не показались интересными. Кто-то позволил себе громко переговариваться во время выступления российского премьер-министра. Мишустин такое отношение терпеть не стал.

По выражению лица высокопоставленного госслужащего видно, что он весьма недоволен тем, что его бессовестно перебивают. В итоге Мишустин прервал свою речь и обратился к болтунам со строгим замечанием.

"Друзья, просто я не слышу себя", – призвал к порядку присутствующих глава российского кабмина.

После того как не слишком хорошо воспитанные участники саммита замолкли, высокопоставленный госслужащий продолжил свое выступление.

К слову, недавно на видео попал любопытный момент, на котором российский лидер Владимир Путин строго отчитывает министра транспорта.