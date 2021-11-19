Повышение стоимости можно будет ощутить уже в начале будущего года

Цены на продукты питания продолжают расти. Эксперты не исключают, что в начале 2022 года стоимость некоторых позиций увеличится на 10-15%. И виной тому дефицит лимонной кислоты.

В России это средство почти не производят, поэтому товар приходится импортировать из Китая. Однако в Поднебесной бушует энергокризис, из-за которого некоторые предприятия уже перешли на двухдневную рабочую неделю, а другие и вовсе поставили работу на паузу.

На дефиците важного для российской пищевой промышленности товара сказался также увеличение сроков поставок и недостаточное количество контейнеров. В результате такой ситуации крупные участники рынка начали закупать кислоту впрок, тем самым только усугубив положение.

"Сейчас многие заводы принимают заказы только на февраль-май 2022 (это означает доставку в Россию в апреле-июле), что может привести к росту цен на ряд продуктов питания в России",

– поделился своим прогнозом Ви­талий Манкевич.

Прежде всего подорожают газировка, кондитерские изделия и другие товары, пишет телеканал "360". Осложняет ситуацию и тот факт, что сейчас китайские фабрики загружены почти до предела.

Ранее в Центробанке предупредили о резком росте цен в следующем году. По словам регулятора, для этого есть все основания.