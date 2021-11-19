Россиян предупредили о росте цен на продукты на 15% из-за дефицита одного товара

Россиян предупредили о росте цен на продукты на 15% из-за дефицита одного товара
Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Повышение стоимости можно будет ощутить уже в начале будущего года

Цены на продукты питания продолжают расти. Эксперты не исключают, что в начале 2022 года стоимость некоторых позиций увеличится на 10-15%. И виной тому дефицит лимонной кислоты. 

В России это средство почти не производят, поэтому товар приходится импортировать из Китая. Однако в Поднебесной бушует энергокризис, из-за которого некоторые предприятия уже перешли на двухдневную рабочую неделю, а другие и вовсе поставили работу на паузу. 

На дефиците важного для российской пищевой промышленности товара сказался также увеличение сроков поставок и недостаточное количество контейнеров. В результате такой ситуации крупные участники рынка начали закупать кислоту впрок, тем самым только усугубив положение. 

"Сейчас многие заводы принимают заказы только на февраль-май 2022 (это означает доставку в Россию в апреле-июле), что может привести к росту цен на ряд продуктов питания в России", 

– поделился своим прогнозом Ви­талий Манкевич.

Прежде всего подорожают газировка, кондитерские изделия и другие товары, пишет телеканал "360". Осложняет ситуацию и тот факт, что сейчас китайские фабрики загружены почти до предела. 

Ранее в Центробанке предупредили о резком росте цен в следующем году. По словам регулятора, для этого есть все основания. 

Источник: "Российская газета" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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