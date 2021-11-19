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Цены на продукты питания продолжают расти. Эксперты не исключают, что в начале 2022 года стоимость некоторых позиций увеличится на 10-15%. И виной тому дефицит лимонной кислоты.
В России это средство почти не производят, поэтому товар приходится импортировать из Китая. Однако в Поднебесной бушует энергокризис, из-за которого некоторые предприятия уже перешли на двухдневную рабочую неделю, а другие и вовсе поставили работу на паузу.
На дефиците важного для российской пищевой промышленности товара сказался также увеличение сроков поставок и недостаточное количество контейнеров. В результате такой ситуации крупные участники рынка начали закупать кислоту впрок, тем самым только усугубив положение.
"Сейчас многие заводы принимают заказы только на февраль-май 2022 (это означает доставку в Россию в апреле-июле), что может привести к росту цен на ряд продуктов питания в России",
– поделился своим прогнозом Виталий Манкевич.
Прежде всего подорожают газировка, кондитерские изделия и другие товары, пишет телеканал "360". Осложняет ситуацию и тот факт, что сейчас китайские фабрики загружены почти до предела.
Ранее в Центробанке предупредили о резком росте цен в следующем году. По словам регулятора, для этого есть все основания.
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