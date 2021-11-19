Москвичам предложили сделать подарки подопечным домов престарелых

Москвичам предложили сделать подарки подопечным домов престарелых
Фото: mos.ru
Акцию проводит "Мосволонтер"

Новый год – время чудес и добра. Чтобы подопечные домов престарелых в эти дни тоже смогли окунаться в праздничную атмосферу, в Москве стартовала акция "Подарки пожилым". Принять в ней участие может любой желающий.

Среди подарков могут быть настольные игры, домашняя и спортивная одежда, пряжа и спицы для вязания, краски и кисти, сборники кроссвордов и календари. Посмотреть, какие еще вещи порадуют постояльцев домов престарелых, можно по ссылке. Главное, чтобы все вещи были новыми.

Принести подарки нужно до 30 ноября в Ресурсный центр "Мосволонтер" по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 5с1. Там волонтеры сформируют из них новогодние наборы и передадут в дома престарелых.

"Новый год – это ожидание чего-то светлого и доброго, какого-то пусть небольшого, но чуда. Конечно же, это чувство праздника хочется подарить всем, особенно тем, кто в этом нуждается. Думаю, что подарки от москвичей обязательно наполнят жизнь подопечных домов престарелых светом и добром", – убежден директор ресурсного центра "Мосволонтер" Анатолий Зорин.

Напоминаем, что пожилые москвичи, оказавшиеся на самоизоляции, могут обратиться за помощью волонтеров по доставке продуктов и лекарств.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ
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