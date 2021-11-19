Найти работу в Москве поможет центр "Профессионал"

Специалисты на онлайн-курсах дадут советы перед собеседованием и ответят на вопросы по самозанятости

В образовательных программах учебного центра "Профессионал" появился интерактивный модуль по поиску работы. С его помощью безработные могут получить важные навыки по трудоустройству онлайн.

На платформе можно составить резюме по рекомендациям, узнать, где искать актуальные вакансии, потренироваться отвечать на вопросы перед собеседованием. Онлайн-курс также содержит полезную информацию для тех, кто хочет открыть свое дело или получить статус самозанятого.

Сервис бесплатный. Важно, что получить помощь консультантов "Профессионала" по трудоустройству можно не выходя из дома.

"В этом году уже более полутора тысяч выпускников центра трудоустроились после обучения. В поиске работы слушателей сопровождают карьерные консультанты. Благодаря новому интерактивному формату мы сможем помочь еще большему числу жителей столицы",

– рассказала директор центра "Профессионал" Елена Крутицкая.

Чтобы попасть на курсы в центр "Профессионал", нужно обратиться в районный центр занятости населения или оформить заявку на сайте.