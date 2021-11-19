Телеведущий разрядил обстановку в студии шоу

Ни один выпуск передачи "Место встречи" не обходится без анекдота на злободневную тему от Андрея Норкина. В этот раз телеведущий решил разрядить обстановку в студии, рассказав забавную историю, которая произошла в Штатах.

Мужчина ехал по трассе, как вдруг заметил, что за ним гонится полицейская машина. Водитель решил не останавливаться, но преследование продолжилось. Тогда американец все-таки притормозил, чтобы выяснить, в чем же дело.

Полицейский объяснил, что водитель нарушил правила, не остановившись по его требованию. Но страж правопорядка сменил гнев на милость и сказал, что отпустит нарушителя, если тот назовет по-настоящему весомую причину.

"Знаете, неделю назад от меня жена убежала к полицейскому. Я, когда увидел, что за мной едет полицейская машина, то подумал, что она к вам сбежала, а вы ее вернуть хотите",

– процитировал ответ автолюбителя Норкин.

Полицейский его тут же отпустил, пожелав гонщику хорошего дня.

В зале тут же раздался громкий смех, подтверждая, что публика в очередной раз оценила остроту телеведущего.

В прошлом выпуске Норкин рассказал зрителям о забавном эксперименте, который проводили американские ученые. Исследование шло успешно, но до тех пор, пока социологи не приехали в Одессу.