Норкин насмешил публику новым анекдотом про американца и полицейского

Норкин насмешил публику новым анекдотом про американца и полицейского
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий разрядил обстановку в студии шоу

Ни один выпуск передачи "Место встречи" не обходится без анекдота на злободневную тему от Андрея Норкина. В этот раз телеведущий решил разрядить обстановку в студии, рассказав забавную историю, которая произошла в Штатах. 

Мужчина ехал по трассе, как вдруг заметил, что за ним гонится полицейская машина. Водитель решил не останавливаться, но преследование продолжилось. Тогда американец все-таки притормозил, чтобы выяснить, в чем же дело. 

Полицейский объяснил, что водитель нарушил правила, не остановившись по его требованию. Но страж правопорядка сменил гнев на милость и сказал, что отпустит нарушителя, если тот назовет по-настоящему весомую причину. 

"Знаете, неделю назад от меня жена убежала к полицейскому. Я, когда увидел, что за мной едет полицейская машина, то подумал, что она к вам сбежала, а вы ее вернуть хотите", 

– процитировал ответ автолюбителя Норкин. 

Полицейский его тут же отпустил, пожелав гонщику хорошего дня. 

В зале тут же раздался громкий смех, подтверждая, что публика в очередной раз оценила остроту телеведущего. 

В прошлом выпуске Норкин рассказал зрителям о забавном эксперименте, который проводили американские ученые. Исследование шло успешно, но до тех пор, пока социологи не приехали в Одессу. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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