Ледокол "Вайгач" провел караван по Севморпути с запада на восток

Ледокол "Вайгач" провел караван по Севморпути с запада на восток
Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В этом году акватория рано покрылась льдом

Атомный ледокол "Вайгач" ФГУП "Атомфлот" (входит в Госкорпорацию "Росатом") придет на помощь судам, которых застигли ранние заморозки в рейсе по Северному морскому пути. 20 ноября "Вайгач" завершит плановую транзитную проводку каравана, состоящего из пяти теплоходов, в восточном направлении. В районе мыса Дежнева суда Uhl Fusion, Golden Pearl, Golden Suek, Nordic Qinngua и Nordic Nuluujaak смогут продолжить движение без ледокольной проводки.

Уже запланировано, что "Вайгач", проводив пять теплоходов до мыса Дежнева, вернется в Певек, откуда поведет суда "РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов" в западном направлении. В районе Новосибирских островов к каравану присоединятся теплоходы Kumpula, "Селенга", "Владимир Русанов", "Северный проект", "Механик Пустошный". 

Погода в этом году преподнесла неприятный сюрприз мореплавателям. С первых чисел ноября на некоторых участках Севморпути стало невозможно движение без сопровождения ледоколов.

"Впервые за последние семь лет процесс ледообразования в определенных районах акватории Севморпути начался на две недели раньше",

– рассказал генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка. При этом он подчеркнул, что российский "Атомфлот" обеспечивает безопасное мореплавание в акватории и выполняет все контрактные обязательства.

Вообще, срок навигации в порту Певек приказом Минтранса №298 от 2015 г. установлен с июля по октябрь с возможностью продления при благоприятной ледовой обстановке. Видимо, поздние заморозки в прошлые годы ввели в заблуждение судовладельцев. В "Атомфлоте" рекомендуют всем участникам судоходства по Севморпути своевременно координировать свою деятельность со Штабом морских операций.

"Сегодня ледовая обстановка не позволяет обеспечивать проводки судов в составе караванов с запада на восток. Возможна только ледокольная проводка на буксире",

– приводит пресс-служба слова первого заместителя ФГУП "Атомфлот" Леонида Ирлица.

Сейчас в акватории СМП работают три атомных ледокола: "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач". В начале декабря к ним присоединится атомоход "50 лет Победы", а затем головной универсальный атомный ледокол "Арктика". 

Источник: Атомфлот
Николай ВИКТОРОВ
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