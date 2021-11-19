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Не стало Анатолия Богомолова. Известный советский журналист скончался на 92-м году жизни.
Точные причины смерти не уточняются. Эту информацию подтвердил экс-заместитель председателя Агентства печати "Новости" Владимир Милютенко, пишет RT.
С 1963 года Богомолов возглавлял редакцию программ Всесоюзного радио, а после занял пост главреда Центрального телевидения.
С 1980 Анатолий Васильевич был главным редактором редколлегии Госкино СССР по художественным фильмам, а спустя еще 16 лет возглавил управление периодической печати Министерства печати РФ. С 1998 года по настоящее время был секретарем Союза журналистов России.
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