Дептранс: создание молельных комнат в общественном транспорте невозможно

Дептранс: создание молельных комнат в общественном транспорте невозможно
Фото: АГН «Москва» / Владимир Новиков. Пресс-служба мэра и правительства Москвы
В департаменте указали, что это относится к представителям всех вероисповеданий

Метрополитен Москвы не рассматривает возможность создания отдельных молельных комнат для мусульман. Такое заявление сделали в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Журналистам сообщили, что общественный транспорт не предполагает выделения помещений для религиозных людей, в независимости от конфессиональной принадлежности. Департамент выразил уважение чувствам верующих, однако указал, что столичный транспорт не может обеспечить безопасные условия для проведения религиозных обрядов в системе метрополитена.

Как пишет агентство городских новостей "Москва", соответствующий комментарий от департамента поступил после того, как мусульмане обратились с просьбой открыть молебные в столичном метрополитене и торговых комплексах, где они могли бы совершать намаз, не смущая остальных граждан.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
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