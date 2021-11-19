Американский лидер отправится в медицинский центр

Полномочия президента США временно перейдут Камале Харрис, которая занимает должность вице-президента. Причина кроется в намерении Джо Байдена пройти медицинское обследование.

Харрис на короткий промежуток времени займет пост главы Америки. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байдена примут в медицинском центре Уолтера Рида. Там хозяина Овального кабинета ждет плановый медосмотр. Американскому лидеру предстоит пройти через процедуру под названием "колоноскопия", суть которой заключается в исследования толстого кишечника с помощью специального оптического аппарата. Уточняется, что президент США будет находиться под наркозом, пишет МИР24.

Примечательно, что Байден впервые передаст свои полномочия вице-президенту с момента прихода к власти. Кроме того, это станет первым случаем в истории Соединенных Штатов, когда обязанности главы государства будет выполнять представительница прекрасного пола, передает РИА Новости.

Псаки напомнила, что подобное уже практиковалось при 43-м президенте США Джордже Буше. Дважды, а именно в 2002 и 2007 годах, глава государства на время отходил от дел.

Пресс-секретарь акцентировала внимание на том, что процедура передачи полномочий прописана в конституции Америки. Также Джен добавила – информация о самочувствии Байдена появится позже.

Ранее стало известно о том, что Байден опозорился во время поздравления ветеранов.