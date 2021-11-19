Пользователь утверждает, что очнулся в больнице "параллельного мира"

В социальных сетях завоевывает зрительские симпатии пользователь unicosobreviviente, что можно перевести как "единственный выживший". Мужчина по имени Хавьер снимает ролики со зловещим музыкальным сопровождением, выкладывая их в "ТикТок". Испанец рассказывает, что застрял в 2027 году, и показывает жителям настоящего, насколько пустым и тихим стал мир без человека.

Хавьер снимает улицы, стадионы и торговые центры – на его кадрах нет ни одной живой души. Станции метро, магазины и остановки совершенно безлюдны. Непонятно, каким образом интернет-сталкер добивается подобного эффекта. Многие предполагают, что Хавьер удачно подгадывает момент и отправляется на съемки ранним утром, однако отдельная каста пользователей считает, что их кумир действительно застрял в недалеком будущем.

Во всех своих социальных сетях загадочный Хавьер утверждает, что однажды проснулся в больнице 13 февраля 2027 года, и с тех самых пор тщетно пытается найти живых людей. Мужчина называет себя единственным выжившим.

"Но я обнаружил связь с вами в 2021 году. Я не знаю, нахожусь ли я в параллельном мире или в альтернативном измерении", – указывается в легенде пользователя.

Под одним из роликов Хавьер сообщил, что находится в "ловушке" времени – мужчине никак не вернуться в счастливое прошлое, и он живет в параллельном нашему мире, где нет ни одного живого человека.

Ранее сообщалось о предсказаниях Ванги на 2021-й год: оказалось, что пророчица предвидела коронавирусную эпидемию, и однажды сказала, что лишь через два года после начала всей истории у человечества наконец-то появится долгожданное противоядие от заразы.