В России пройден пик распространения коронавируса

Ситуация гораздо улучшится при массовой вакцинации граждан

В России преодолен пик по распространению коронавирусной инфекции, однако заболеваемость все еще остается на достаточно высоком уровне. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в пятницу, 19 ноября.

По его словам, объявленные в стране нерабочие дни не значительно повлияли на ход пандемии. Тем не менее, в Москве существенно снизилось распространение COVID-19.

"Сейчас мы пик прошли, но заболеваемость останется у нас на очень высоком уровне, пока мы не добьемся хороших результатов с вакцинацией", – цитирует "Радио 1" эксперта.

По данным вирусолога, среди заражающихся коронавирусом россиян смертность составляет свыше 3%.

Напомним, согласно свежей статистике в РФ за последние сутки инфекцию подхватили еще 37 156 человек, умерли 1 254 зараженных ковидом.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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