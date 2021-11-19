Глава государства пошел навстречу бывшей артистке Большого театра

Балерина Джой Аннабель Уомак, родившаяся в штате Калифорния, получила гражданство Российской Федерации. Об этом сообщили представители Астраханского гостеатра оперы и балета, где она в настоящее время выступает.

Известно, что Джой проживает в Астрахани. Когда-то она выступала на сцене Большого. Летом 2021 года Уомак написала письмо президенту Российской Федерации, попросив главу государства посодействовать в вопросе.

Как указали представители астраханского театра журналистам, президент пошел навстречу – недавно Джой обзавелась российским паспортом. Она солирует в ряде постановок театра, включая "Лебединое озеро". В скором времени ей предстоит выступить в "Сельфиде".

Как отмечает источник, Джой стала героиней кинокартины, посвященной ее творческой карьере: в отечественном прокате в скором времени появится фильм "Джой: американка в русском балете". Балерина утверждает, что опробовала за весь свой опыт немало школ по всему миру. Однако с детства ее влекло к русскому балету.

Россия, считает Джой, уникальна своими достижениями в сценическом искусстве. Она хранит традиции своего балета, чем отличается от всех остальных стран мира.

Уомак с отличием окончила Московскую госакадемию хореографии девять лет назад. 27-летняя балерина является второй уроженкой Соединенных Штатов, окончившей хореографическое училище в российской столице и принятой в труппу Большого.

Ранее сообщалось о том, что российский паспорт получила знаменитая уругвайская актриса и исполнительница Наталия Орейро, а также ее сын Мольо.