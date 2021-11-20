Распространенные ошибки при стирке белья: как легко испортить вещи

Распространенные ошибки при стирке белья: как легко испортить вещи
Фото: ru.depositphotos.com
В итоге вещи быстро теряют цвет и мягкость

Многие хозяйки считают, что для стирки достаточно положить вещи в барабан, добавить порошок и установить нужную программу. Мол, никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно, ведь вещи все равно будут чистыми и ароматными. Однако это не так. Чтобы качество белья оставалось на высоте, необходимо соблюдать некоторые нюансы.

Расскажем, какие ошибки приводят к более быстрому изнашиванию вещей.

Ошибка №1. Мало кто использует специальные салфетки для стирки. Они предотвращают окрашивание белья и вымывание цвета.

Ошибка №2. Не стоит стирать махровые изделия – полотенца и халаты, с другими вещами. В противном случае на последних образуются катышки, портящие внешний вид.

Ошибка №3. Часто хозяйки сталкиваются с такой проблемой – рано или поздно махровые полотенца становятся жесткими и приобретают неприятный запах порошка. Это происходит по двум причинам: 1) во время стирки они использовали слишком много бытовой химии; 2) они пренебрегали таким полезным режимом, как полоскание.

Кстати, черные вещи тоже страдают из-за обилия порошка и недостаточного полоскания. Они быстро теряют свои цвет и форму.

Ошибка №4. Белые вещи нужно стирать при определенной температуре. Речь идет о режиме в +40°С. Пребывание подобных изделий в более горячей воде негативно скажется на их внешнем виде.

Ошибка №5. Немногие при стирке используют соду. Данное средство способно сохранить яркие цвета на одежде. Достаточно добавить в барабан три чайные ложки порошка, и вещи скажут вам "спасибо".

Ошибка №6. Нельзя забывать про очистку стиральной машины. Раз в две недели необходимо запускать ее пустой при режиме +90°С и с использованием специального средства.

Ранее блогер поделилась советом, как правильно стирать простыни. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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