Важный для православных период начнется 28 ноября

Вскоре все верующие начнут соблюдать Рождественский пост. Цель этого мероприятия – очиститься духовно и подготовиться к величайшему христианскому празднику – Рождеству Христа, которое будут отмечать 7 января.



Рождественский пост является одним из самых длинных в православной церкви. Целых 40 дней верующие люди должны будут отказываться от запрещенных продуктов и вести максимально благообразный образ жизни.

Что нельзя делать в Рождественский пост-2021

В первую очередь, придется серьезно пересмотреть свой рацион. Нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения. Также нужно отказаться от спиртных напитков. Впрочем, иногда можно позволять себе немного вина.

Ритм жизни также нужно будет изменить. Во-первых, нельзя проводить время в безделье. В течение всего поста нужно трудиться и совершать хорошие поступки. Более того, придется отказаться от развлечений. Посещать рестораны, кинотеатры и другие увеселительные заведения запрещено. Также нельзя смотреть телевизор и предаваться любовным утехам.

Нужно много молиться и посвящать максимальное количество времени родным людям. Ссоры и конфликты также под жестким запретом.

Православные будут соблюдать этот пост с 28 ноября по 6 января.

Что можно есть во время поста

До 20 декабря православная церковь разрешает прихожанам есть горячую пищу, которую нельзя сдабривать маслом. При этом вторник, четверг, субботу и воскресенье можно скрасить рыбным блюдом. Среда и пятница – период сухоядения. В это время можно есть хлеб, свежие фрукты и овощи, орехи, цукаты и мед.



В период с 20 декабря по 1 января во вторник и четверг рыба под запретом. Со 2 по 6 января понедельник, среда и пятница становятся временем сухоядения.

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