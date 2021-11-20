Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
В соцсетях появилось видео с маленькой дочкой Ксении Шойгу и
ее возлюбленного Алексея Столярова. Кадры блогер опубликовал на своей странице
в Инстаграм в честь Всемирного дня ребенка. На видео счастливый папа держит
малышку Милану на руках.
"Она такая сладкая НЕ МОГУ", – признался Столяров.
Избранник дочери министра обороны также рассказал подписчикам, что в честь Миланы хочет сделать свою первую татуировку.
Пользователей растрогали эти семейные кадры. Множество комментариев появилось на странице Алексея.
"На маму похожа очень", "Какое милашество", "Какая милая булочка" – пишут комментаторы.
Напомним, Алексей и Ксения пока не женаты официально. Ранее пара рассказывала, что свадьба будет, но попозже, вероятно, через несколько месяцев.
О том, что Ксения Шойгу родила дочку, стало известно 17 сентября. Как признавались счастливые родители, беременность не была запланированной, но радости от этой новости было не меньше.
Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений
Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами