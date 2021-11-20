Трогательными кадрами поделился счастливый папа

В соцсетях появилось видео с маленькой дочкой Ксении Шойгу и ее возлюбленного Алексея Столярова. Кадры блогер опубликовал на своей странице в Инстаграм в честь Всемирного дня ребенка. На видео счастливый папа держит малышку Милану на руках.



"Она такая сладкая НЕ МОГУ", – признался Столяров.

Избранник дочери министра обороны также рассказал подписчикам, что в честь Миланы хочет сделать свою первую татуировку.

Пользователей растрогали эти семейные кадры. Множество комментариев появилось на странице Алексея.

"На маму похожа очень", "Какое милашество", "Какая милая булочка" – пишут комментаторы.

Напомним, Алексей и Ксения пока не женаты официально. Ранее пара рассказывала, что свадьба будет, но попозже, вероятно, через несколько месяцев.

О том, что Ксения Шойгу родила дочку, стало известно 17 сентября. Как признавались счастливые родители, беременность не была запланированной, но радости от этой новости было не меньше.