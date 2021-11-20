Лицо внучки Шойгу впервые показали на видео

Лицо внучки Шойгу впервые показали на видео
Ксения Шойгу. Фото: Alexander Kulebyakin/www.globallookpress.com
Трогательными кадрами поделился счастливый папа

В соцсетях появилось видео с маленькой дочкой Ксении Шойгу и ее возлюбленного Алексея Столярова. Кадры блогер опубликовал на своей странице в Инстаграм в честь Всемирного дня ребенка. На видео счастливый папа держит малышку Милану на руках.

"Она такая сладкая НЕ МОГУ", – признался Столяров.

Избранник дочери министра обороны также рассказал подписчикам, что в честь Миланы хочет сделать свою первую татуировку.

Пользователей растрогали эти семейные кадры. Множество комментариев появилось на странице Алексея.

"На маму похожа очень", "Какое милашество", "Какая милая булочка" – пишут комментаторы.

Напомним, Алексей и Ксения пока не женаты официально. Ранее пара рассказывала, что свадьба будет, но попозже, вероятно, через несколько месяцев.

О том, что Ксения Шойгу родила дочку, стало известно 17 сентября. Как признавались счастливые родители, беременность не была запланированной, но радости от этой новости было не меньше.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

"Можно сказать - достали!": Лавров объяснил публикацию своей переписки по Донбассу

Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей