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До любимого праздника всех россиян остались считанные недели. Ломящийся от разнообразных яств стол – главный атрибут приятного мероприятия. Однако к Новому году цены на продукты всегда резко подскакивают. Для того чтобы не разориться на новогодних блюдах, некоторые продукты лучше купить заранее.
Соленые огурчики и помидоры в банке можно купить значительно заранее. Маринованные овощи являются ингредиентами многих блюд, так что точно пригодятся для приготовления праздничного ужина. А вот купить их лучше без очередей и новогодних накруток.
Икра, символ достатка, обязательно должна присутствовать на новогоднем ужине. Цены на этот продукт ближе к 31-му декабря взлетают до космических размеров. При этом банка с икрой может спокойно храниться несколько месяцев. Так что это угощение лучше купить заранее и хранить в холодильнике. Развесную икру можно заморозить.
Из маринованного лосося и тунца можно приготовить немало аппетитных салатов на Новый год. Также еще не один Оливье не обходился без зеленого горошка. Все эти продукты можно приобрести заранее и не переплачивать.
Шоколад и конфеты, без которых новогодний стол не будет полноценным, тоже хранятся достаточно долго. Их можно приобретать за полтора месяца до праздника. Стоит отметить, что эти угощения особенно сильно дорожают к Новому году. Так что покупка впрок может существенно сэкономить расходы на праздник.
Спиртные напитки тоже входят в список товаров, которые нужно купить заранее. Обычно львиная доля средств тратится именно на алкоголь. Так что лучше заранее запостись шампанским и другими горячительными напитками.
На самом пороге главного торжества можно закупиться яйцами, мясом в вакуумной упаковке, сырами и селедкой для знаменитой салата "Под шубой". Все эти продукты ближе к торжеству станут значительно дороже. А за две недели до Нового года их можно купить по реальной цене.
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