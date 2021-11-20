Какие продукты на Новый год нужно купить заранее

Какие продукты на Новый год нужно купить заранее
Фото: www.pixabay.com
продолжениеАппетитная закуска на Новый год: рецепт канапе из "Оливье"
Обычно праздничная трапеза обходится недешево

До любимого праздника всех россиян остались считанные недели. Ломящийся от разнообразных яств стол – главный атрибут приятного мероприятия. Однако к Новому году цены на продукты всегда резко подскакивают. Для того чтобы не разориться на новогодних блюдах, некоторые продукты лучше купить заранее.

Маринованные овощи

Соленые огурчики и помидоры в банке можно купить значительно заранее. Маринованные овощи являются ингредиентами многих блюд, так что точно пригодятся для приготовления праздничного ужина. А вот купить их лучше без очередей и новогодних накруток.

Икра

Икра, символ достатка, обязательно должна присутствовать на новогоднем ужине. Цены на этот продукт ближе к 31-му декабря взлетают до космических размеров. При этом банка с икрой может спокойно храниться несколько месяцев. Так что это угощение лучше купить заранее и хранить в холодильнике. Развесную икру можно заморозить.

Консервы

Из маринованного лосося и тунца можно приготовить немало аппетитных салатов на Новый год. Также еще не один Оливье не обходился без зеленого горошка. Все эти продукты можно приобрести заранее и не переплачивать.

Сладости

Шоколад и конфеты, без которых новогодний стол не будет полноценным, тоже хранятся достаточно долго. Их можно приобретать за полтора месяца до праздника. Стоит отметить, что эти угощения особенно сильно дорожают к Новому году. Так что покупка впрок может существенно сэкономить расходы на праздник.

Алкоголь

Спиртные напитки тоже входят в список товаров, которые нужно купить заранее. Обычно львиная доля средств тратится именно на алкоголь. Так что лучше заранее запостись шампанским и другими горячительными напитками.

Что купить за две недели до Нового года

На самом пороге главного торжества можно закупиться яйцами, мясом в вакуумной упаковке, сырами и селедкой для знаменитой салата "Под шубой". Все эти продукты ближе к торжеству станут значительно дороже. А за две недели до Нового года их можно купить по реальной цене.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, в чем нельзя встречать Новый 2022 год.

Ольга ФЕДОРОВА
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