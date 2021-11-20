Эстония начала строить забор на границе с Россией

Эстония начала строить забор на границе с Россией
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
В Таллине опасаются массового наплыва нелегалов

В Эстонии 20 ноября начали устанавливать временные заграждения на границе с Россией. Замглавы департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев заявил, что сейчас увеличения наплыва мигрантов не наблюдается. Однако уже сегодня необходимо проверить, насколько быстро эстонская сторона сможет установить заграждения, сколько для этого нужно людей и какая требуется материально-техническая база.

Если ситуация изменится, то временные конструкции помогут избежать массового потока нелегалов в страну, заявил Беличев. Сообщается, что сейчас работы ведутся на северо-востоке и юго-востоке Эстонии.

Ранее о миграционном кризисе и обвинениях европейцев высказался белорусский журналист. Он заявил, что соседние страны – Литва, Латвия, Польша – это просто проходной двор. Бедственную ситуацию на границе спасала Белоруссия, от которой Евросоюз в конечном итоге отвернулся, обвинив в организации наплыва мигрантов.

Источник: rus.postimees.ee ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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