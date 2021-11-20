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В Эстонии 20 ноября начали устанавливать временные
заграждения на границе с Россией. Замглавы департамента полиции и погранохраны
Эгерт Беличев заявил, что сейчас увеличения наплыва мигрантов не наблюдается. Однако
уже сегодня необходимо проверить, насколько быстро эстонская сторона сможет
установить заграждения, сколько для этого нужно людей и какая требуется
материально-техническая база.
Если ситуация изменится, то временные конструкции помогут избежать массового потока нелегалов в страну, заявил Беличев. Сообщается, что сейчас работы ведутся на северо-востоке и юго-востоке Эстонии.
Ранее о миграционном кризисе и обвинениях европейцев высказался белорусский журналист. Он заявил, что соседние страны – Литва, Латвия, Польша – это просто проходной двор. Бедственную ситуацию на границе спасала Белоруссия, от которой Евросоюз в конечном итоге отвернулся, обвинив в организации наплыва мигрантов.
Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений
Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами