Президент США проходит лечение сразу от нескольких недугов

Накануне, 19 ноября, Джо Байден на целый час передал полномочия вице-премьеру США Камале Харрис из-за медобследования и колоноскопии. Манипуляция прошла успешно. После чего лечащий врач главы Белого дома Кевин О'Коннор выдал свое заключение о состоянии пациента.

Доктор отметил, что Байден – здоровый и энергичный человек для своих лет. По его словам, президент может и дальше руководить страной. Однако оказалось, что у Байдена есть ряд хронических заболеваний, от которых он проходит лечение. Лечащий врач рассказал о диагнозе Байдена.

Так, у Байдена диагностирована аритмия, гиперлипидемия (превышение нормы жиров и липидов в крови), гастроэзофагеальный рефлюкс (выброс содержимого желудка обратно в пищевод) и сезонная аллергия. Также у президента США наблюдается постоянный кашель, скованная походка и сенсорная невропатия ног, симптомами которой считается слабость и онемение.

Предварительное заключение по колоноскопии обнадеживает, добавил врач. Однако результат анализа на наличие рака станет известно через неделю.

Байден проходил колоноскопию под наркозом. Его предшественник Дональд Трамп в свое время перенес процедуру, будучи в сознании.