Москвичей предупредили о непогоде

Жителям города стоит быть осторожными на улице

Погода в Москве в субботу, 20 ноября не обрадовала горожан и гостей столицы. Неприятные осадки в виде мокрого снега будут идти до конца дня.

Как сообщает МЧС РФ, в Белокаменной ожидается неслабый ветер со скоростью до 20 м/с. На дорогах вероятна гололедица. 

Спасатели призвали автомобилистов аккуратно вести свои машины. Пешеходам также следует быть осторожными на тротуарах. 

Ранее сообщалось об аномальном снегопаде и низком давлении на выходных в столице. 

Источник: МЧС России ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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