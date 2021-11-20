Жителям города стоит быть осторожными на улице

Погода в Москве в субботу, 20 ноября не обрадовала горожан и гостей столицы. Неприятные осадки в виде мокрого снега будут идти до конца дня.

Как сообщает МЧС РФ, в Белокаменной ожидается неслабый ветер со скоростью до 20 м/с. На дорогах вероятна гололедица.

Спасатели призвали автомобилистов аккуратно вести свои машины. Пешеходам также следует быть осторожными на тротуарах.

Ранее сообщалось об аномальном снегопаде и низком давлении на выходных в столице.