Ученые нашли три простых способа продлить жизнь

Ученые нашли три простых способа продлить жизнь
Фото: pixabay.com
Привычки могут сильно сократить риск возникновения опасных заболеваний

Повседневный стиль жизни сильно влияет здоровье. Долголетие всегда будет определяться тем, что вы привыкли делать в течение каждого дня. Британские ученые, как пишет Daily Express, установили, какие привычки помогают людям продлить жизнь.

Первая привычка – низкое потребление сахара

Диеты, богатые сахаром, оказывают негативное влияние на здоровье, пишет издание. Часто у людей с такой особенностью питания наблюдаются ухудшение возврастных заболеваний, включая диабет и сердечные недуги. 

"Поэтому снижение содержания сахара в рационе может замедлить старение людей, предотвращая метаболические заболевания и улучшая общее состояние здоровья", – считают ученые.

Вторая привычка – прием росвератола 

Доктора утверждают, что повседневное утпотребление 1000 мг ресвератрола может поспособствовать долголетию. Вещество является антиоксидантом и содержится в красном вине и некоторых продуктах питания.

"В 2003 году доктор Синклер и его коллеги обнаружили, что ресвератрол может увеличивать выживаемость клеток и замедлять старение дрожжей (а позже и мышей) путем активации гена "долголетия", известного как SIRT1", – указывается в статье. 

Третья привычка – прием витамина D

Считается, что этот витамин способен продлить жизнь, а также снизить риск различных возрастных заболеваний. Исследования показали, что уровень микроэлемента в организме обратно пропорционален риску смерти, а его недостаток был связан  сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и инфекциями.

Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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