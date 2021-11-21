Привычки могут сильно сократить риск возникновения опасных заболеваний

Повседневный стиль жизни сильно влияет здоровье. Долголетие всегда будет определяться тем, что вы привыкли делать в течение каждого дня. Британские ученые, как пишет Daily Express, установили, какие привычки помогают людям продлить жизнь.

Первая привычка – низкое потребление сахара

Диеты, богатые сахаром, оказывают негативное влияние на здоровье, пишет издание. Часто у людей с такой особенностью питания наблюдаются ухудшение возврастных заболеваний, включая диабет и сердечные недуги.

"Поэтому снижение содержания сахара в рационе может замедлить старение людей, предотвращая метаболические заболевания и улучшая общее состояние здоровья", – считают ученые.

Вторая привычка – прием росвератола

Доктора утверждают, что повседневное утпотребление 1000 мг ресвератрола может поспособствовать долголетию. Вещество является антиоксидантом и содержится в красном вине и некоторых продуктах питания.

"В 2003 году доктор Синклер и его коллеги обнаружили, что ресвератрол может увеличивать выживаемость клеток и замедлять старение дрожжей (а позже и мышей) путем активации гена "долголетия", известного как SIRT1", – указывается в статье.

Третья привычка – прием витамина D

Считается, что этот витамин способен продлить жизнь, а также снизить риск различных возрастных заболеваний. Исследования показали, что уровень микроэлемента в организме обратно пропорционален риску смерти, а его недостаток был связан сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и инфекциями.