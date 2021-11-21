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Владимир Зеленский заявил, что Украина заплатила и продолжает платить высокую цену за независимость. Об этом он сообщил во время праздничной речи в честь Дня достоинства и свободы в стране.
"И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся", – указывает он в видео-поздравлении, опубликованном в его телеграм-канале.
Он отметил, что украинцам пора изменить самовосприятие и мышление: не считать себя жертвами, подавленными, раздавленными и захваченными. Взамен президент указал, что народ страны – прекрасный, смелый, умный, талантливый и непобедимый.
Напомним, День достоинства и свободы отмечается на Украине с 2014 года в годовщину начала "Оранжевой революции" и "Революции достоинства". Праздник был восстановлен Петром Порошенко после отмены его в стране предыдущим президентом Виктором Януковичем.
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