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Ноги могут сигнализировать о наличии серьезных проблем со здоровьем – к примеру, о повышенном уровне сахара. Хотя не всегда это говорит о сахарном диабете. Эсперты китайского портала WeChat рассказали о четырех необычных признаках, при обнаружении которых следует серьезно озаботиться своим здоровьем.
Если вы растерли ногу, но рана не заживает в течение месяца или более – это говорит о высоком уровне сахара в крови. В последствии это может привести к серьезным осложнениям, поэтому эксперты рекомендуют в такой ситуации сразу же обращаться за помощью к врачу.
Это может быть вызвано снижением кровотока, которое в некоторых случаях происходит из-за высокого уровня сахара.
Такой симптом наблюдается при нарушении кровообращения – в таких случаях часто назначают анализы на сахар.
Это может быть зуд или покалывание. Гипергликемия способна приводить не только к проблемам с сосудами, но и к нарушению работы нервов.
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