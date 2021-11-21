Состояние ног может говорить о проблемах со здоровьем: четыре необычных признака

Состояние ног может говорить о проблемах со здоровьем: четыре необычных признака
Фото: pixabay.com
При обнаружении хотя бы одного следует обратиться к врачу

Ноги могут сигнализировать о наличии серьезных проблем со здоровьем – к примеру, о повышенном уровне сахара. Хотя не всегда это говорит о сахарном диабете. Эсперты китайского портала WeChat рассказали о четырех необычных признаках, при обнаружении которых следует серьезно озаботиться своим здоровьем. 

Первый признак – долгое заживление ран

Если вы растерли ногу, но рана не заживает в течение месяца или более – это говорит о высоком уровне сахара в крови. В последствии это может привести к серьезным осложнениям, поэтому эксперты рекомендуют в такой ситуации сразу же обращаться за помощью к врачу. 

Второй признак – онемение конечностей

Это может быть вызвано снижением кровотока, которое в некоторых случаях происходит из-за высокого уровня сахара.

Третий признак – потемнение ногтей

Такой симптом наблюдается при нарушении кровообращения – в таких случаях часто назначают анализы на сахар.

Четвертый признак – аномальные ощущения в ногих

Это может быть зуд или покалывание. Гипергликемия способна приводить не только к проблемам с сосудами, но и к нарушению работы нервов. 

Источник: WeChat
Роман ИГНАТОВ
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